Окупанти поранили в Україні 830 дітей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 830 дітей, вбили - 430. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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«Більше ніж 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 14 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Кількість поранених - понад 830», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 60, Дніпропетровській - 31.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.
Доповнення
У Харкові двоє підлітків отримали поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.