Окупанти поранили в Україні 830 дітей - Офіс Генпрокурора

Цитата

«Більше ніж 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 14 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Кількість поранених - понад 830», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 60, Дніпропетровській - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Доповнення

У Харкові двоє підлітків отримали поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.