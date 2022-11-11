Двоє дітей у Харкові підірвалися на вибухівці у дворі власного будинку

Деталі

Як повідомляється, сьогодні близько 11:30 у Харкові по вулиці Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.

"Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зі слів мера Харкова Ігоря Терехова, хлопці "підірвалися у дворі власного будинку у Салтівському районі".

Рятувальники, що прибули на місце події допомагали медикам зупинити кровотечу та транспортували потерпілих до карети швидкої.

Діти були госпіталізовані. Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу, вказав голова ОВА.

За попередніми даними, спрацював касетний боєприпас. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС. Обставини надзвичайної події з'ясовують фахівці.

Доповнення

9 листопада на Харківщині на мінах підірвалися четверо чоловіків. Внаслідок інциденту двоє дорожників загинули, ще двоє отримали поранення.