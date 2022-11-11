Двое детей в Харькове подорвались на взрывчатке во дворе собственного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета. Об этом информирует ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, сегодня около 11:30 в Харькове по улице Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12 и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.
"Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, ребята "подорвались во дворе собственного дома в Салтовском районе".
Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету скорой.
Дети были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь, указал глава ОВА.
По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас. Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Дополнение
9 ноября в Харьковской области на минах подорвались четверо мужчин. В результате инцидента двое дорожников погибли, еще двое получили ранения.