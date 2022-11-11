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Двое детей в Харькове подорвались на взрывчатке во дворе собственного дома

Двое детей в Харькове подорвались на взрывчатке во дворе собственного дома

Киев • УНН

 • 342997 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета. Об этом информирует ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня около 11:30 в Харькове по улице Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12 и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.

"Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, ребята "подорвались во дворе собственного дома в Салтовском районе".

Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету скорой.

Дети были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь, указал глава ОВА.

По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас. Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Дополнение

9 ноября в Харьковской области на минах подорвались четверо мужчин. В результате инцидента двое дорожников погибли, еще двое получили ранения.

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