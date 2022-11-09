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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Підірвалися на міні: на Харківщині загинули двоє дорожників, ще двох поранено

Підірвалися на міні: на Харківщині загинули двоє дорожників, ще двох поранено

Київ • УНН

 • 232651 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Харківщині на мінах підірвалися четверо чоловіків. Внаслідок інциденту двоє дорожників загинули, ще двоє отримали поранення. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби 2 працівники дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі", - написав він в Telegram

Деталі

Також Синєгубов зазначив, що у Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у селищі Дворічна, горів дах приміщення.

Окрім того, вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.

За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Доповнення

У Харківській області на мінах підірвалося двоє чоловіків, серед них сапер. Обидва постраждалих перебувають у тяжкому стані.

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