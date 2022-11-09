Підірвалися на міні: на Харківщині загинули двоє дорожників, ще двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Харківщині на мінах підірвалися четверо чоловіків. Внаслідок інциденту двоє дорожників загинули, ще двоє отримали поранення. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби 2 працівники дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі", - написав він в Telegram.
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Також Синєгубов зазначив, що у Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у селищі Дворічна, горів дах приміщення.
Окрім того, вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.
За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
Доповнення
У Харківській області на мінах підірвалося двоє чоловіків, серед них сапер. Обидва постраждалих перебувають у тяжкому стані.