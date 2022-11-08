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На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах: їхній стан тяжкий

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах: їхній стан тяжкий

Київ • УНН

 • 252947 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Харківській області на мінах підірвалося двоє чоловіків, серед них сапер. Обидва постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. (...) У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи", – написав Синєгубов.

Деталі

Обидва постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Жителів Харківщини закликали бути обачними: не ходити по лісосмугах, полях і чагарниках. В ОВА зазначили, що рашисти мінували і приватні будинки, і об’єкти соціальної інфраструктури. 

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Додамо

7 листопада російські війська обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. У Дворічанській громаді внаслідок обстрілу горів дах приватного житлового будинку – постраждалих немає.

У Вовчанській громаді Чугуївського району через ворожі обстріли було пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.

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