На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах: їхній стан тяжкий

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"При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. (...) У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи", – написав Синєгубов.

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Обидва постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Жителів Харківщини закликали бути обачними: не ходити по лісосмугах, полях і чагарниках. В ОВА зазначили, що рашисти мінували і приватні будинки, і об’єкти соціальної інфраструктури.

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Додамо

7 листопада російські війська обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. У Дворічанській громаді внаслідок обстрілу горів дах приватного житлового будинку – постраждалих немає.

У Вовчанській громаді Чугуївського району через ворожі обстріли було пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.