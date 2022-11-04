В Україні заміновано ще понад 170 тисяч кв. км – Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Наразі в Україні залишаються замінованими понад 170 тисяч квадратних кілометрів території. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.
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“На деокупованих територіях було розміновано понад 64 тисячі гектарів. (...) Потенційно забрудненими залишаються понад 170 тисяч квадратних кілометрів. Це розмір середньої європейської держави”, – повідомив Монастирський.
Міністр зазначив, що на деокупованих територіях знайдено понад 190 тисяч вибухонебезпечних предметів. За його словами, Харківська область вдвічі забрудненіша, ніж Київська, Чернігівська та Сумська.
Нагадаємо
У ДСНС розповіли, як потрібно пересуватися деокупованою територією.