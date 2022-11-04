В Украине заминировано еще более 170 тысяч кв. км – Монастырский

Детали

“На деоккупированных территориях было разминировано более 64 тысяч гектаров. (…) Потенциально загрязненными остаются более 170 тысяч квадратных километров. Это размер среднего европейского государства”, – сообщил Монастырский.

Министр отметил, что на деоккупированных территориях найдено более 190 тысяч взрывоопасных предметов. По его словам, Харьковская область в два раза больше загрязненная, чем Киевская, Черниговская и Сумская.

Напомним

В ГСЧС рассказали, как нужно передвигаться по деоккупированной территории.