В Украине заминировано еще более 170 тысяч кв. км – Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сейчас в Украине остаются заминированными более 170 тысяч квадратных километров территории. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.
Детали
“На деоккупированных территориях было разминировано более 64 тысяч гектаров. (…) Потенциально загрязненными остаются более 170 тысяч квадратных километров. Это размер среднего европейского государства”, – сообщил Монастырский.
Министр отметил, что на деоккупированных территориях найдено более 190 тысяч взрывоопасных предметов. По его словам, Харьковская область в два раза больше загрязненная, чем Киевская, Черниговская и Сумская.
Напомним
В ГСЧС рассказали, как нужно передвигаться по деоккупированной территории.