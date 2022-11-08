В Харьковской области двое мужчин подорвались на минах: их состояние тяжелое

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"При разминировании в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина. (...) В Балаклейской громаде 61-летний мужчина подорвался на взрывном предмете, госпитализирован в медицинское учреждение", – написал Синегубов.

Детали

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Жителей Харьковской области призвали быть осмотрительными: не ходить по лесополосам, полям и кустарникам. В ОВА отметили, что рашисты минировали и частные дома, и объекты социальной инфраструктуры.

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7 ноября российские войска обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В Дворичанской громаде в результате обстрела горела крыша частного жилого дома – пострадавших нет.

В Волчанской громаде Чугуевского района из-за вражеских обстрелов были повреждены стены, окна и заборы частных домовладений.