Подорвались на мине: в Харьковской области погибли два дорожника, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Харьковской области на минах подорвались четверо мужчин. В результате инцидента двое дорожников погибли, ще двое получили ранения. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из самых больших проблем. Российские оккупанты заменяли абсолютно все. К сожалению, в течение суток 2 работника дорожной службы 21 и 51 лет погибли. Еще двое мужчин 55 и 34 лет получили ранения. Спецтехника зацепила мину во время работ в Чугуевском районе", - написал он в Telegram.
Детали
Также Синегубов отметил, что в Дворичанской громаде Купянского района горело частное домовладение. После 15 часов оккупанты обстрелами повредили административное здание в пгт Двоуречная, горела крыша помещения.
Кроме того, ночью, после 2 часов, в Шевченковской громаде Купянского района в результате обстрелов горел сеновал.
За сутки медики госпитализировали 42-летнюю женщину и 31-летнего мужчину в результате обстрелов в Дворичанской громаде, местные получили ранения и госпитализированы в медучреждение. Состояние пациентов среднее.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.
Дополнение
В Харьковской области на минах подорвались двое мужчин, среди них сапер. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.