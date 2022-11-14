Оккупанты ранили в Украине 830 детей - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 830 детей, убили - 430. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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«Более 1260 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 14 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 430. Количество раненых - более 830», - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 421, Харьковской – 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 60, Днепропетровской – 31.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.
Дополнение
В Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.