Оккупанты депортировали в рф более 12 тысяч украинских детей, 119 из них удалось вернуть — Кислица

Детали

По его словам, только 119 депортированных детей вернулись к своим родным в Украине.

“Настоятельно призываем москву прекратить незаконную практику, немедленно предоставить соответствующим структурам, международным организациям полную информацию по украинским детям, которые были похищены или депортированы на ее территорию, включая детей, которые затем были усыновлены или переданы приемным семьям”, — заявил Кислица.

Он также призвал ООН и международное сообщество не молчать по поводу этих преступлений, и требовать от россии предоставить доступ к детям, облегчить их безопасное возвращение и возвращение к семьям.

Дополнение

Как писал УНН, российские СМИ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.