На оккупированной территории Луганской области заканчиваются лекарства, их получают только рашисты - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские захватчики завозят лекарства на оккупированные территории Луганской области исключительно для нужд боевиков и продолжают меры по принудительной паспортизации. Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Стала известна еще одна составляющая ситуации, кроме переоборудования кроватного фонда под нужды раненых боевиков.
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"В медучреждениях заканчивается запас лекарств – оккупационная власть игнорирует этот вопрос. Все, что завозится из рф, – направляется на нужды военных. Так же, как и персонал, который подвезли из регионов россии якобы на помощь. Занимаются эти гастролеры исключительно здоровем боевиков. Местное население остается ни с чем", - сообщили в ОВА.
Детали
Жители оккупированных территорий, как указано, возмущены принудительной выпиской из больниц и отказами в госпитализации.
Продолжают россияне, по сообщению, и внедрение мер по принудительной паспортизации.
"Понятно, что первые на очереди – бюджетники и пенсионеры, которым просто угрожают оставить без денег. Среди прочих дополнительное давление осуществляется на медиков. Их поставили перед выбором – получить бумажку или уволиться", - отметили в ОВА.
Чтобы восстановить утраченные регистрационные документы на авто, заменить регистрационные знаки, водительское удостоверение, как указывается, – тоже надо предъявить паспорт рф.
Дополнение
Оккупанты в Луганской области выписывают пациентов из больниц, а врачей переводят в госпитали.