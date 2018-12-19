В школах Казахстана запретили снэки, творог и макароны "по-флотски"

В список попали колбасные изделия, сосиски и другие продукты, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса. Под запрет попали также яйца и мясо водоплавающих птиц, творог и сметана без термической обработки, непастеризованное молоко, грибы и натуральный кофе.

Кроме того, Минздрав РК ввел запрет на изготовление и реализацию в школьной столовой простокваши, творога, кефира, фаршированных блинчиков, макарон по-флотски, морсов, квасов, окрошки и яиц всмятку. Также, запрещена реализация фастфуда: гамбургеров, хот-догов, чипсов и сухариков.

В Украине, тем временем, заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста. В парламенте пообещали написать соответствующий законопроект.

Добавим, что несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована украинская снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.

Также отметим, что данная компания фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт торговли снеками ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях так называемой "ЛНР".