У школах Казахстану заборонили снеки, сир і макарони "по-флотськи"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. МОЗ Республіки Казахстан оновив список продуктів, які не можна продавати у шкільних їдальнях країни, передає УНН з посиланням на pavon.kz.
У список потрапили ковбасні вироби, сосиски та інші продукти, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку. Під заборону потрапили також яйця і м'ясо водоплавних птахів, кисломолочний сир і сметана без термічної обробки, непастеризоване молоко, гриби і натуральна кава.
Крім того, МОЗ РК ввів заборону на виготовлення і реалізацію в шкільній їдальні кислого молока, кисломолочного сиру, кефіру, фаршированих млинців, макаронів по-флотськи, морсів, квасів, окрошки і яєць "у мішечок". Також, заборонено реалізацію фастфуду: гамбургерів, хот-догів, чіпсів і сухариків.
В Україні, тим часом, заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. У парламенті пообіцяли написати відповідний законопроект.
Додамо, що кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована українська Снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф обсягом 68 тис. грн.
Також відзначимо, що ця компанія фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт торгівлі снеками ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях так званої "ЛНР".