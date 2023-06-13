В Севастополе задержали местную жительницу за лозунг "Слава Украине"

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В крымском Севастополе российские силовики задержали местную жительницу за использование лозунга "Слава Украине".

В день празднования дня россии на проспекте Октябрьской революции в центральной части Севастополя была задержана жительница, которая выкрикнула лозунг "Слава Украине". Прохожие ответили на этот лозунг словами "Героям слава".

По информации местных СМИ, после этого, полиция и спецслужбы, "проявили интерес" к жительнице. После задержания появилось видео, на котором женщина просит прощения. Женщину было заставили просить прощения, ей грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии.

По информации "Крым Реалии", лозунг "Слава Украине" также звучал и на Приморском бульваре.

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