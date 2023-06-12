День росії з вогником: в окупованому Криму активісти спалили символіку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Активісти руху "Жовта стрічка" оприлюднили відео та фото спалення російської символіки у Криму в день росії, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
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На фото та відо видно, як активісти спалюють георгіїівську стрічка, стрічку в кольорах прапору рф та програмку одного з представників "єдиної росії".
Раніше активісти анонсували початок акції "Пали російське", де закликали мешканців Криму та інших анексованих територій України спалювати на відео російську символіку.