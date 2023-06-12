День россии с огоньком: в оккупированном Крыму активисты сожгли символику рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Активисты движения "Желтая лента" обнародовали видео и фото сожжения российской символики в Крыму в день россии, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
На фото и видо видно, как активисты сжигают георгиевскую ленту, ленту в цветах флага рф и программку одного из представителей "единой россии".
Ранее активисты анонсировали начало акции "Жги российское", где призвали жителей Крыма и других аннексированных территорий Украины сжигать на видео российскую символику.