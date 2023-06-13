У Севастополі затримали місцеву жительку за гасло "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У кримському Севастополі силовики затримали місцеву жительку за гасло "Слава Україні". Про це повідомляє "Крим Реалії", пише УНН.
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У кримському Севастополі російські силовики затримали місцеву жительку за використання гасла "Слава Україні".
В день святкування дня росії на проспекті Жовтневої революції у центральній частині Севастополя була затримана мешканка, яка вигукнула гасло "Слава Україні". Перехожі відповіли на це гасло словами "Героям слава".
За інформацією місцевих ЗМІ, після цього, поліція та спецслужби, "виявили інтерес" до мешканки. Після затримання з'явилося відео, на якому жінка просить вибачення. Жінку було змусили просити вибачення, їй загрожує штраф у розмірі до 50 тисяч рублів за "дискредитацію" російської армії.
За інформацією "Крим Реалії", гасло "Слава Україні" також лунало і на Приморському бульварі.
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