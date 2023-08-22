В Севастополе сообщили о слышимых громких выстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Из Севастополя во временно оккупированном Крыму сообщили, что были слышны громкие выстрелы, сообщает во вторник "Крым.Реалии", пишет УНН.
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"В центральной части Севастополя были слышны громкие выстрелы", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня на некоторое время перекрывали движение по Крымскому мосту, о чем сообщали местные телеграм-каналы.
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