У Севастополі повідомили про чутні гучні постріли

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"У центральній частині Севастополя було чути гучні постріли", - ідеться у повідомленні.

Раніше сьогодні на деякий час перекривали рух Кримським мостом, про що повідомляли місцеві телеграм-канали.

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