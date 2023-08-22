У Севастополі повідомили про чутні гучні постріли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З Севастополя в тимчасово окупованому Криму повідомили, що було чути гучні постріли, повідомляє у вівторок "Крим.Реалії", пише УНН.
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"У центральній частині Севастополя було чути гучні постріли", - ідеться у повідомленні.
Раніше сьогодні на деякий час перекривали рух Кримським мостом, про що повідомляли місцеві телеграм-канали.
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