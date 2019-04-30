В Сербии автобус столкнулся с грузовиком, пять погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На юге Сербии в результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
По данным полиции, ДТП произошло сегодня утром недалеко от города Куршумлия на юге Сербии, - автобус, перевозивший восемь пассажиров, вылетел прямо навстречу грузовику. Отмечается, что после столкновения автобус загорелся.
Полиция заявила, что внутри были найдены три обугленные тела, четвертой жертвой считается водитель грузовика.
Еще одна пострадавшая - медсестра, которая ехала в автобусе на работу, - позже скончалась в больнице.
Сейчас полиция выясняет причины ДТП.
Напомним, в результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, пострадали 15 украинцев.