В Сербии автобус столкнулся с грузовиком, пять погибших

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108265 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112247 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114931 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115746 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144693 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115619 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130397 просмотра

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В Сербии автобус столкнулся с грузовиком, пять погибших

В Сербии автобус столкнулся с грузовиком, пять погибших

Киев  •  УНН

 • 8301 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На юге Сербии в результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня утром недалеко от города Куршумлия на юге Сербии, - автобус, перевозивший восемь пассажиров, вылетел прямо навстречу грузовику. Отмечается, что после столкновения автобус загорелся.

Полиция заявила, что внутри были найдены три обугленные тела, четвертой жертвой считается водитель грузовика.

Еще одна пострадавшая - медсестра, которая ехала в автобусе на работу, - позже скончалась в больнице.

Сейчас полиция выясняет причины ДТП.

Напомним, в результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, пострадали 15 украинцев.

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