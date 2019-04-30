У Сербії автобус зіткнувся з вантажівкою, п’ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На півдні Сербії внаслідок лобового зіткнення між автобусом і вантажівкою загинули п'ятеро осіб, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
За даними поліції, ДТП сталася сьогодні вранці неподалік від міста Куршумлія, що на півдні Сербії, – автобус, який перевозив вісім пасажирів, вилетів прямо назустріч вантажівці. Зазначається, що після зіткнення автобус загорівся.
Поліція заявила, що всередині були знайдені три обвуглені тіла, четвертою жертвою вважається водій вантажівки.
Ще одна постраждала – медсестра, яка їхала в автобусі на роботу, - пізніше померла в лікарні.
Наразі поліція з’ясовує причини ДТП.
Нагадаємо, у результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка "КамАЗ" і автобус Yutong, постраждали 15 українців.