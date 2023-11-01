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В Сенате США против законопроекта республиканцев о помощи Израилю без поддержки Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Сенате США законодатели от обеих партий во вторник выразили сомнения относительно плана республиканцев из Палаты представителей США предоставить Израилю помощь в размере 14,3 млрд долл. за счет сокращения финансирования Налоговой службы без предоставления помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Сенате США против законопроекта республиканцев о помощи Израилю без поддержки Украины

Детали

Главный демократ Сената США заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" после попадания в верхнюю палату Конгресса США, даже если он будет принят Палатой представителей.

"Суть в том, что это несерьезное предложение", - заявил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Сенатор Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, заявил, что, по его мнению, необходимо решить четыре вопроса.

"Нам необходимо обработать все четыре из этих областей, все четыре из них: Украина, Израиль, Тайвань и граница", - заявил Макконнелл журналистам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин на слушанием в Сенате 31 октября заявили, что Украине нужна постоянная помощь США, чтобы выиграть борьбу с российскими захватчиками. После этого Блинкен встретился с новым главой Палаты представителей Майком Джонсоном.

Блинкен по итогам сказал журналистам: "Это была очень хорошая встреча. Я ценю эту возможность. На этом я оставлю наш разговор".

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что они обсудили такие вопросы как просьба Байдена о поддержке Украины и Израиля.

Ожидается, что республиканцы примут закон в Палате представителей уже на этой неделе.

Дополнение

Республиканцы Палаты представителей представили в понедельник отдельный законопроект о дополнительном финансировании только для Израиля. Это стало первым крупным законодательным актом под руководством нового спикера Майка Джонсона.

Предложение внесено несмотря на запрос президента США Джо Байдена о пакете в размере 106 миллиардов долларов, который будет включать помощь Израилю и Украине и финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасности вдоль границы США с Мексикой.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей 221 против 212 человек, но коллеги Байдена - демократы контролируют Сенат с 51 против 49 голосов. Чтобы стать законом, законопроект должен быть принят как Палатой представителей, так и Сенатом, а также подписан Байденом.

В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект, если он дойдет до его стола.

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