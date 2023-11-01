У Сенаті США проти законопроекту республіканців про допомогу Ізраїлю без підтримки України

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Головний демократ Сенату США заявив, що республіканський законопроект буде "мертвим" після потрапляння до верхньої палати Конгресу США, навіть якщо його буде ухвалено Палатою представників.

"Суть у тому, що це несерйозна пропозиція", - заявив журналістам лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Сенатор Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті, заявив, що, на його думку, необхідно вирішити чотири питання.

"Нам необхідно обробити всі чотири з цих областей, всі чотири з них: Україну, Ізраїль, Тайвань і кордон", - заявив Макконнелл журналістам.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін на слуханням у Сенаті 31 жовтня заявили, що Україні потрібна постійна допомога США, щоб виграти боротьбу з російськими загарбниками. Після цього Блінкен зустрівся з новим очільником Палати представників Майком Джонсоном.

Блінкен за підсумками сказав журналістам: "Це була дуже хороша зустріч. Я ціную цю нагоду. На цьому я залишу нашу розмову".

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що вони обговорили такі питання як прохання Байдена про підтримку України та Ізраїлю.

Очікується, що республіканці ухвалять закон у Палаті представників вже цього тижня.

Доповнення

Республіканці Палати представників представили у понеділок окремий законопроект про додаткове фінансування лише для Ізраїлю. Це стало першим великим законодавчим актом під керівництвом нового спікера Майка Джонсона.

Пропозиція внесена попри запит президента США Джо Байдена про пакет обсягом 106 мільярдів доларів, який включатиме допомогу Ізраїлю та Україні та фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпеки вздовж кордону США з Мексикою.

Республіканці мають більшість у Палаті представників 221 проти 212 осіб, але колеги Байдена - демократи контролюють Сенат 51 проти 49 голосів. Щоб стати законом, законопроект має бути ухвалений як Палатою представників, так і Сенатом, а також підписаний Байденом.

У Білому домі заявили, що Байден накладе вето на запропонований республіканцями законопроект, якщо він дійде до його столу.