В СБУ еще не установили, кто избил экс-нардепа Шепелева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В СБУ продолжается расследование по установлению лиц и обстоятельств получения бывшим народным депутатом Александром Шепелевым телесных повреждений, признаки которых были наглядные в судебном заседании по избранию ему меры пресечения. Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Следственные действия продолжаются, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства.
Отметим, по заявлению Шепелева военной прокуратурой сегодня возбуждено уголовное производство по ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, расследование которого поручено СБУ.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.