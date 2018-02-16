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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70012 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85699 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88396 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109377 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101007 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104817 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111770 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В СБУ еще не установили, кто избил экс-нардепа Шепелева

В СБУ еще не установили, кто избил экс-нардепа Шепелева

Киев  •  УНН

 • 14128 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В СБУ продолжается расследование по установлению лиц и обстоятельств получения бывшим народным депутатом Александром Шепелевым телесных повреждений, признаки которых были наглядные в судебном заседании по избранию ему меры пресечения. Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия продолжаются, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства.

Отметим, по заявлению Шепелева военной прокуратурой сегодня возбуждено уголовное производство по ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, расследование которого поручено СБУ.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

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