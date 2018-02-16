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У СБУ ще не встановили, хто побив екс-нардепа Шепелєва

У СБУ ще не встановили, хто побив екс-нардепа Шепелєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У СБУ триває розслідування щодо встановлення осіб і обставин отримання колишнім народним депутатом Олександром Шепелєвим тілесних ушкоджень, ознаки яких були наочні у судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

“Слідчі дії тривають, призначена судово-медична експертиза”, — сказав співрозмовник агентства.

Зазначимо, за заявою Шепелєва військовою прокуратурою сьогодні порушено кримінальне провадження за ст.147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України, розслідування якого доручено СБУ.

Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Також Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.

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