В СБУ посчитали, сколько человек добровольно отказались от участия в "ЛНР" и "ДНР"

"По имеющимся данным программой СБ Украины "Тебя ждут дома" воспользовались 367 человек", - говорится в ответе.

Справка. Программа распространяется на лиц, которые добровольно отказались от участия в деятельности террористических групп и НВФ, не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях; искренне готовы содействовать в раскрытии преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или формирования и прекращении их деятельности. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться к сотрудникам СБУ непосредственно или через родственников, знакомых с помощью одного из доступных средств связи.

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Напомним, бывший боевик после пяти лет перепрятываний сдался полиции.