СБУ зацікавилася діяльністю канадської компанії IMAX в анексованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України “врахувала в оперативній діяльності” матеріали журналістського розслідування Крим.Реалії про роботу в анексованому Криму канадської кінокорпорації IMAX та інших західних представництв кіноіндустрії. Про це повідомили в СБУ, передає УНН із посиланням на проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
Речниця відомства Олена Гітлянська також зазначила, що “після перевірки інформації, в разі наявності підстав, СБУ вдасться до дій правового реагування”.
Крім того, прес-служба Міністерства закордонних справ Канади повідомила Крим.Реалії, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.
Як зазначає видання ялтинський кінотеатр “Сатурн IMAX” пропонує до перегляду два фільми у форматі IMAX, які потрапили в кінотеатр до публікації журналістського розслідування, а також давнішу стрічку — “Месники: фінал”, прем’єра якого завершилася в середині травня.
Посольство Канади в Україні раніше повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX у Ялті (кінотеатр “Сатурн IMAX”) буде перевірена митною службою і поліцією.
Також напередодні стало відомо, що з кримського прокату відкликали український мультфільм через порушення авторських прав і прав ліцензування Україною кінопрокату в анексованому Криму.
У Ялті продовжує роботу кінотеатр “Сатурн-IMAX”, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі. Через це, раніше Україна звернулась до компанії IMAX через кінотеатр в окупованому Криму.