Український мультфільм у Криму відкликали з прокату

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Мультфільм "Руслан і Людмила: Перезавантаження", відомий в Україні під назвою "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила", був знятий з показів у кінотеатрах в включеному Криму на вимогу правовласника, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".