Украина обратилась к компании IMAX из-за кинотеатра в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX", посольство связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с ее дочерней компанией IMAX в Торонто. Об этом он сказал в комментарии Крим.Реалии, передает УНН.
"Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - пояснил позицию Посольства Украины в Канаде Андрей Шевченко.
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Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.
Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило посольству Украины в Канаде проработать вопрос о деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Крыму.
Как сообщали СМИ, в Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы демонстрируют на русском языке.