Украина обратилась к компании IMAX из-за кинотеатра в оккупированном Крыму

КИЕВ. 5 августа. УНН. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX", посольство связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с ее дочерней компанией IMAX в Торонто. Об этом он сказал в комментарии Крим.Реалии, передает УНН.