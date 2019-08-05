Україна звернулась до компанії IMAX через кінотеатр в окупованому Криму

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що в зв’язку з розслідуванням про діяльність ялтинського кінотеатру “Сатурн IMAX”, посольство зв’язалося з Міністерством закордонних справ Канади, а також з її дочірньою компанією IMAX у Торонто. Про це він сказав в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.

“Канада жорстко дотримується режиму кримських санкцій, у нас є якісна, бездоганна взаємодія з нашими партнерами в цих питаннях. Тому ця інформація несподівана й тривожна. Посольство вже зв’язалося з Канадським департаментом закордонних справ, а також із філією IMAX у Торонто. Ми чекаємо прояснення ситуації в найближчі дні. Якщо порушення режиму санкції підтвердиться, розраховуємо, що це буде виправлене швидко і чітко”, ‒ пояснив позицію Посольства України в Канаді Андрій Шевченко.

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Також посол зазначив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції в Криму.

Раніше виконувач обов’язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренду кіноіндустрії IMAX у Криму.

Як повідомляли ЗМІ, в Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.

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