Україна звернулась до компанії IMAX через кінотеатр в окупованому Криму

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що в зв’язку з розслідуванням про діяльність ялтинського кінотеатру “Сатурн IMAX”, посольство зв’язалося з Міністерством закордонних справ Канади, а також з її дочірньою компанією IMAX у Торонто. Про це він сказав в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.