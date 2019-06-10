Дипломатів обурило рішення World Travel Awards нагородити готель в Криму

"Ми засуджуємо рішення World Travel Awards про включення "Mriya Resort & Spa" в окупованому Росією Криму до переліку європейських номінантів в 2019 році. Це лише ганьба і спільна підтримка порушення Росією міжнародного права. З 2018 року санкції проти США націлені на "Mriya Resort & Spa", тому що Крим - це Україна", - наголосили в посольстві.

Так, на сайті організації йдеться, що "Mriya Resort & Spa" отримав відразу три нагороди - в номінації "Провідний європейський курорт для відпочинку 2019 року", "Провідний сімейний курорт класу "люкс" Європи 2019" і Провідний європейський курорт для проведення ділових заходів 2019".

Як повідомляв УНН, Естонія заборонила вхід в свої територіальні води російському вітрильнику "Сєдов", оскільки на його борту знаходилися курсанти Керченського державного морського технологічного університету, розташованого в анексованому Росією Криму.