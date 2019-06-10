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6 марта, 19:19 • 134323 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143124 просмотра

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Дипломатов возмутило решение World Travel Awards наградить отель в Крыму

Дипломатов возмутило решение World Travel Awards наградить отель в Крыму

Киев  •  УНН

 • 9294 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Посольство Украины в Великобритании осудило решение организации World Travel Awards включить в число номинантов отель, расположенный на территории оккупированного Крыма. Об этом дипломаты заявили в Twitter, передаёт УНН.

“Мы осуждаем решение World Travel Awards о включении „Mriya Resort & Spa“ в оккупированном Россией Крыму в число европейских номинантов в 2019 году. Это лишь позор и совместная поддержка нарушения Россией международного права. С 2018 года санкции против США нацелены на „Mriya Resort & Spa“, потому что Крым — это Украина”, — подчеркнули в посольстве.

Так, на сайте организации говорится, что “Mriya Resort & Spa” получил сразу три награды — в номинации “Ведущий европейский курорт для отдыха 2019 года”, “Ведущий семейный курорт класса „люкс“ Европы 2019” и Ведущий европейский курорт для проведения деловых мероприятий 2019“.

Как сообщал УНН, Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику “Седов”, поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму.

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