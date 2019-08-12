Украинский мультфильм в Крыму отозвали из проката
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Мультфильм "Руслан и Людмила: Перезагрузка", известный в Украине под названием "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", был снят с показов в кинотеатрах в аннексированном Крыму по требованию правообладателя, передает УНН со ссылой на "Крым.Реалии".
Так, сообщается, что украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 по 14 августа. Российский прокатчик "Экспонента Филм" заявил, что это не нарушает законы России.
Журналисты обратилось к украинскому правообладателю Film.Ua Group за разъяснениями ситуации, после чего в компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты с крымского проката.
Сообщается, что мультипликационный фильм The Stolen Princess (2018) был снят при поддержке Госагентства по вопросам кино Украины. Финансирование из госбюджета составило 19,5 млн гривен.
Как сообщал УНН, ранее Украина обратилась к компании IMAX из-за кинотеатра в оккупированном Крыму.