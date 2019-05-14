Екс-бойовик після п’яти років переховувань здався поліції

"До поліції з повинною звернувся 31-річний житель Харківської області. Чоловік зізнався, що не втримався перед проросійською пропагандою та навесні 2014 року приїхав з сусідньої області в Часів Яр для того, щоб служити терористам", - йдеться в повідомленні.

Новобранця направили на блокпост у Бахмутському районі.

"Обов’язком озброєного чергового був огляд автомобілів та перевірка водіїв. Графік чергувань на блокпосту в нього був день через два. В інші дні чоловік з автоматом в руках патрулював місто", - повідомили в поліції.

Через півтора місяця після призначення чоловік дійшов висновку, що ватажки бойовиків - звичайні злочинці, зазначили в поліції. Тож покинув збройне формування, повернувся додому і почав вести прихований спосіб життя.

"Після п’яти років життя у страху перед покаранням чоловік дізнався із засобів масової інформації про можливість звільнитися від відповідальності і скористався цим шансом. Колишній бойовик приїхав в Бахмут, щоб здатися правоохоронцям і надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі", - зазначили у відомстві.

Як додали в поліції, якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то чоловіка звільнять від кримінальної відповідальності на підставі ч. 6 ст. 260 КК України (Звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування - ред.).

Нагадаємо, на Луганщині бойовика народно-визвольного батальйону "Зоря" засудили до 3,5 років позбавлення волі.