Экс-боевик, который скрывался пять лет, сдался полиции

"В полицию с повинной обратился 31-летний житель Харьковской области. Мужчина признался, что не удержался перед пророссийской пропагандой и весной 2014 года приехал из соседней области в Часов Яр для того, чтобы служить террористам", - говорится в сообщении.

Новобранца направили на блокпост в Бахмутском районе.

"Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей. График дежурств на блокпосту у него был день через два. В остальные дни мужчина с автоматом в руках патрулировал город", - сообщили в полиции.

Через полтора месяца после назначения мужчина пришел к выводу, что главари боевиков - обычные преступники, отметили в полиции. Поэтому покинул вооруженное формирование, вернулся домой и начал вести скрытый образ жизни.

"После пяти лет жизни в страхе перед наказанием мужчина узнал из средств массовой информации о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Бывший боевик приехал в Бахмут, чтобы сдаться правоохранителям и дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи", - отметили в ведомстве.

Как добавили в полиции, если будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то мужчину освободят от уголовной ответственности на основании ч. 6 ст. 260 УК Украины (Освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе указанных в этой статье формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления - ред.).

Напомним, в Луганской области боевика народно-освободительного батальона "Заря" приговорили к 3,5 годам лишения свободы.