Бойовика народно-визвольного батальйону “Зоря” засудили до 3,5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Луганщині бойовика народно-визвольного батальйону “Зоря” засудили до 3,5 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
“Досудовим розслідуванням установлено, що у 2014 році мешканець міста Луганська добровільно вступив до структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування — народно-визвольного батальйону „Зоря“ та в його складі брав участь в бойових діях на території Луганської області”, — йдеться у повідомленні.
Прокурором доведено, що у червні 2014 року, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю та спеціальні засоби ураження, чоловік разом з іншими учасниками батальйону брав участь у бойових діях поблизу селища Металіст Слов’яносербського району з метою недопущення прориву військовослужбовців Збройних Сил України на тимчасово окуповану територію.
Марківським районним судом чоловіка визнано винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 3, 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, з початку 2019 року поліцейські у Донецькій області притягнули до відповідальності 77 бойовиків.