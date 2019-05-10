З початку року на Донеччині притягнули до відповідальності 77 бойовиків

"Співробітники поліції продовжують документувати злочини, пов’язані з окупацією Донеччини. Упродовж чотирьох місяців затриманий 71 бойовик. Ще шістьом заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, аби довести їхню причетність до бойовиків, поліцейські встановили свідків та зібрали речові докази.

"Відтак, сховатися від відповідальності навіть через 5 років найманцям не вдалося", - додали в Нацполіції.

Зазначено, що більшість йшли до лав терористів у пошуках збагачення.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формувань і участь у них) КК України. Максимальне покарання за цей злочин - до 8 років позбавлення волі.

Згідно з ч.6 ст. 260 ККУ, отримати шанс звільнитися від покарання учасники НЗФ можуть в разі добровільної здачі поліції.

"Тільки у квітні до правоохоронців з повинною прийшли троє екс-бойовиків", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Луганській області бойовика "ЛНР" засудили до 8 років за ґратами.