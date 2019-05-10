З початку року на Донеччині притягнули до відповідальності 77 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку 2019 року поліцейські у Донецькій області притягнули до відповідальності 77 бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"Співробітники поліції продовжують документувати злочини, пов’язані з окупацією Донеччини. Упродовж чотирьох місяців затриманий 71 бойовик. Ще шістьом заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, аби довести їхню причетність до бойовиків, поліцейські встановили свідків та зібрали речові докази.
"Відтак, сховатися від відповідальності навіть через 5 років найманцям не вдалося", - додали в Нацполіції.
Зазначено, що більшість йшли до лав терористів у пошуках збагачення.
За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формувань і участь у них) КК України. Максимальне покарання за цей злочин - до 8 років позбавлення волі.
Згідно з ч.6 ст. 260 ККУ, отримати шанс звільнитися від покарання учасники НЗФ можуть в разі добровільної здачі поліції.
"Тільки у квітні до правоохоронців з повинною прийшли троє екс-бойовиків", - додали в поліції.
Нагадаємо, у Луганській області бойовика "ЛНР" засудили до 8 років за ґратами.