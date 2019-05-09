На Луганщині бойовика "ЛНР" засудили до 8 років за ґратами

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У судовому засіданні прокурором доведено, що громадянин України у складі воєнізованих підрозділів окупаційної адміністрації Російської Федерації чинив збройний опір задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил (ООС) військовослужбовцям Збройних Сил України та іншим військовим підрозділам із застосуванням стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Прокуратурою встановлено, що чоловік добровільно підписав контракт на проходження військової служби, за що отримував грошову винагороду — 15 тис. російських рублів щомісячно.

“З січня 2016 по березень 2019 року найманець терористів служив старшим стрільцем у „4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го Армійського корпусу Народної міліції ЛНР“. Бойові позиції окупаційних військ розташовувалися поблизу населених пунктів Сентянівка (Фрунзе), Бахмутка, Сокільники Слов’яносербського району. Під час виконання бойових завдань поблизу села Кримське Новоайдарського району військовослужбовцями Збройних Сил України бойовика затримано та у подальшому взято під варту”, — йдеться у повідомленні.

“Визнавши доводи сторони обвинувачення достатніми та обґрунтованими, Новоайдарський районний суд Луганської області визнав поплічника терористів винним у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень”, — повідомили у прес-службі.

Зазначається, що суд врахував щире каяття обвинуваченого й активне сприяння органам досудового розслідування у викритті діяльності чисельної кількості терористів та призначив бойовику покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, із застосуванням спеціальної конфіскації зброї, вилученої в останнього.

Нагадаємо, суд арештував чоловіка, який вісім разів вистрелив у спецпризначенця у Харкові.

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