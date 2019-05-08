Суд арештував чоловіка, який вісім разів вистрелив у спецпризначенця у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чоловіка, який випустив у спецпризначенця 8 куль, передає УНН.
Як повідомили УНН у прес-службі прокуратури Харківської області, запобіжний захід обрано терміном на 60 діб.
Додамо, що у суді затриманий повідомив, що стріляв "не навмисно".
Нагадаємо, 6 травня у Харкові до одного з будинків міста під’їхав автомобіль. Його водій, припаркувавшись, перегородив машиною пішохідний прохід через арку. У цей час до нього підійшов мешканець цього будинку, зробивши зауваження перепаркувати машину. Однак водій відповів ігноруванням, агресією, а потім він дістав пістолет і почав стріляти у свого опонента.