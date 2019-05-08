Суд арестовал мужчину, который восемь раз выстрелил у спецназовца в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, который выпустил в спецназовца 8 пуль, передает УНН.
Как сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мера пресечения избрана сроком на 60 суток.
Добавим, что в суде задержанный сообщил, что стрелял "не нарочно".
Напомним, 6 мая в Харькове к одному из домов города подъехал автомобиль. Его водитель, припарковавшись, перегородил машиной пешеходный проход через арку. В это время к нему подошел житель этого дома, сделав замечание перепарковать машину. Однако водитель ответил игнорированием, агрессией, а потом он достал пистолет и начал стрелять в своего оппонента.