В Луганской области боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В судебном заседании прокурором доказано, что гражданин Украины в составе военизированных подразделений оккупационной администрации Российской Федерации оказал вооруженное сопротивление задействованным в проведении операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим военным подразделениям с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой установлено, что мужчина добровольно подписал контракт на прохождение военной службы, за что получал денежное вознаграждение - 15 тыс. российских рублей ежемесячно.
"С января 2016 по март 2019 года наемник террористов служил старшим стрелком в "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР". Боевые позиции оккупационных войск располагались вблизи населенных пунктов Сентяновка (Фрунзе), Бахмутка, Сокольники Славяносербского района. Во время выполнения боевых задач вблизи села Крымское Новоайдарского района военнослужащими Вооруженных Сил Украины боевика задержаны и в дальнейшем взят под стражу", - говорится в сообщении.
"Признав доводы стороны обвинения достаточными и обоснованными, Новоайдарский районный суд Луганской области признал пособника террористов виновным в совершении указанных уголовных правонарушений", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого и активное содействие органам досудебного расследования в раскрытии деятельности численного количества террористов и назначил боевике наказание в виде 8 лет лишения свободы, с применением специальной конфискации оружия, изъятого у последнего.
Напомним, суд арестовал мужчину, который восемь раз выстрелил в спецназовца в Харькове.