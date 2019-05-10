С начала года в Донецкой области привлекли к ответственности 77 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала 2019 года полицейские в Донецкой области привлекли к ответственности 77 боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Сотрудники полиции продолжают документировать преступления, связанные с оккупацией Донбасса. В течение четырех месяцев задержан 71 боевик. Еще шестерым заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, чтобы доказать их причастность к боевикам, полицейские установили свидетелей и собрали вещественные доказательства.
"Следовательно, спрятаться от ответственности даже через 5 лет наемникам не удалось", - добавили в Нацполиции.
Отмечено, что большинство шли в ряды террористов в поисках обогащения.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) УК Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.
Согласно ч.6 ст. 260 УК, получить шанс освободиться от наказания участники НЗФ могут в случае добровольной сдачи полиции.
"Только в апреле к правоохранителям с повинной пришли трое экс-боевиков", - добавили в полиции.
Напомним, в Луганской области боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой.