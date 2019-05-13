Боевика народно-освободительного батальона "Заря" приговорили к 3,5 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Луганской области боевика народно-освободительного батальона "Заря" приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году житель города Луганска добровольно вступил в структурное подразделение не предусмотренного законом вооруженного формирования - народно-освободительного батальона "Заря" и в его составе участвовал в боевых действиях на территории Луганской области", - говорится в сообщении.
Прокурором доказано, что в июне 2014 года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, мужчина вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных Сил Украины на временно оккупированную территорию.
Марковским районным судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления и назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
Напомним, с начала 2019 года полицейские в Донецкой области привлекли к ответственности 77 боевиков.