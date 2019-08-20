У СБУ порахували, скільки осіб добровільно відмовилися від участі у "ЛНР" і "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У рамках програми "На тебе чекають вдома" у 2019 році 367 осіб добровільно відмовилися від участі в діяльності "ЛНР" і "ДНР". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України у відповідь на журналістський запит.
"За наявними даними програмою СБ України "На тебе чекають вдома" скористалися 367 осіб", - сказано у відповіді.
Довідка. Програма поширюється на осіб, які добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах; щиро готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв'язку зі створенням або діяльністю такої групи чи формування, та припиненні їх діяльності. Аби скористатися програмою, потрібно звернутися до співробітників СБУ безпосередньо або через родичів, знайомих за допомогою одного із доступних засобів зв’язку.
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Нагадаємо, колишній бойовик після п’яти років переховувань здався поліції.