В Саудовской Аравии атаковали аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В результате атаки беспилотника на аэропорт Абха в Саудовской Аравии были ранены восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Инфомацию подтвердил саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на своего собственного корреспондента.
Также СМИ добавляют, что ранее о нападениях на аэропорты с помощью беспилотников заявляло йеменское движение Хути.
Его сторонники сообщали, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии.
Напомним, возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция нанесла удары по позициям сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Сане.