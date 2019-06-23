У Саудівській Аравії атакували аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У результаті атаки безпілотника на аеропорт Абха в Саудівській Аравії були поранені вісім людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Інфомацію підтвердив саудівський телеканал Аль-Арабія з посиланням на свого власного кореспондента.
Також ЗМІ додають, що раніше про напади на аеропорти за допомогою безпілотників заявляв єменський рух Хуті.
Його прибічники повідомляли, що вони напали на аеропорти Абха і Джизан в південній частині Саудівської Аравії.
Нагадаємо, очолювана Ер-Ріядом аравійська коаліція завдала ударів по позиціях прихильників єменського бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) в Сані.