Аравійська коаліція атакувала позиції хуситів в Сані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Очолювана Ер-Ріядом аравійська коаліція завдала ударів по позиціях прихильників єменського бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) в Сані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Воно зазначає, що сили коаліції також атакували системи ППО супротивника. Інформація про постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо, атака коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, сталася після того, як 12 червня хусити піддали аеропорт саудівського міста Абха ракетному обстрілу. За інформацією аравійської коаліції, снаряд потрапив в зал прильоту, постраждали 26 осіб різних національностей.
14 червня прихильники руху "Ансар Аллах" атакували цей аеропорт за допомогою безпілотних літальних апаратів, однак системі ППО і ВПС королівства вдалося перехопити п'ять безпілотників.