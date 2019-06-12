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Єменські хусити обстріляли аеропорт в Саудівській Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Прихильники єменського бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) здійснили ракетний обстріл аеропорту міста Абха в Саудівській Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Massira.

Єменські хусити обстріляли аеропорт в Саудівській Аравії

За його даними, через атаки повітряне сполучення з аеропортом, розташованого на південному заході країни неподалік від кордону з Єменом, тимчасово призупинено. Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, за останній місяць хусити значно посилили обстріли Саудівської Аравії за допомогою ракетних снарядів і безпілотників. Вони кілька разів атакували аеропорти міст Наджран і Джизан, також розташованих поблизу єменської кордону.

У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хуситами. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

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