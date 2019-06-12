Йеменские хуситы обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии

По его данным, из-за атаки воздушное сообщение с аэропортом, расположенным на юго-западе страны неподалеку от границы с Йеменом, временно приостановлено. Других подробностей не приводится.

Напомним, за последний месяц хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии с помощью ракетных снарядов и беспилотников. Они несколько раз атаковали аэропорты городов Наджран и Джизан, также расположенных близ йеменской границы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.